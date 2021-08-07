Sinop'ta denize giren 65 yaşındaki kişi boğuldu
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Sinop'ta denize giren 65 yaşındaki kişi boğuldu

Sinop'ta denize giren 65 yaşındaki kişi boğuldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Sinop'ta serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Kent merkezi Karakum mevkisinde denize giren 65 yaşındaki Nazım Yaşar bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi ve vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Yaşar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Sinop'ta denize giren 65 yaşındaki kişi boğuldu
Sinop'ta denize giren 65 yaşındaki kişi boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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