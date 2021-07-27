Sinop'ta denizdeki hortum kamerada
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Sinop'ta denizdeki hortum kamerada

Sinop'ta denizdeki hortum kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİNOP'ta etkili olan sağanağın ardından denizde hortum oluşurken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SİNOP'ta etkili olan sağanağın ardından denizde hortum oluşurken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Kentte sabah saatlerinde aniden başlayan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, merkez ile Dikmen ve Gerze ilçelerinde etkili oldu. Sağanağın ardından rüzgarın çıktı, denizde hortum oluştu ve bir süre sonra da kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta, Karakum mevkisi açıklarında oluşan hortumu görenler ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.


Sinop'ta denizdeki hortum kamerada
Sinop'ta denizdeki hortum kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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