Sinop'ta denizde hortum oluştu
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Sinop'ta denizde hortum oluştu

İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Haberler | Güncel

Sinop'ta denizde hortum oluştu Sinop'ta gün boyu etkili olan yağmur ve rüzgarla birlikte denizde hortum oluştu.

Sinop'ta denizde hortum oluştu

SİNOP - Sinop'ta gün boyu etkili olan yağmur ve rüzgarla birlikte denizde hortum oluştu.

Sinop'un kuzey sahillerinden görülebilen hortum bir süre etkili oldu. Denizden kaldırdığı su kütlesi ile birlikte şehre doğru gelen hortum, kısa süreli paniğe yol açtı. Ancak korkulan olmadı. Hortum sahil kesimlerine yaklaştıkça etkisini yitirerek gözden kayboldu.

Günün büyük bölümünde yağmurlu ve rüzgarlı bir havanın hakim olduğu Sinop'ta denizde çıkan hortum vatandaşlarca cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Sinop'ta denizde hortum oluştu
Sinop'ta denizde hortum oluştu
Sinop'ta denizde hortum oluştu
Sinop'ta denizde hortum oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU

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