Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı Sinop'ta denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Sinop'ta denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren 3 kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak balıkçı teknesiyle karaya çıkarılan 3 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve yaşları küçük olduğu belirlenen 3 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. Kaynak: AA