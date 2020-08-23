Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı
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Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

Sinop'ta denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı
23.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:44

Sinop'ta denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren 3 kişi, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak balıkçı teknesiyle karaya çıkarılan 3 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren ve yaşları küçük olduğu belirlenen 3 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.

Kaynak: AA

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