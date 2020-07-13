Sinop'ta denizde boğulan baba ve iki oğlunun cenazeleri toprağa verildi
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Sinop'ta denizde boğulan baba ve iki oğlunun cenazeleri toprağa verildi

Sinop'ta serinlemek için girdikleri denizde boğulan baba ve iki oğlunun cenazeleri defnedildi.

Sinop'ta denizde boğulan baba ve iki oğlunun cenazeleri toprağa verildi
13.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:14

Sinop'ta serinlemek için girdikleri denizde boğulan baba ve iki oğlunun cenazeleri defnedildi.

Ayancık ilçesi Harzana köyü sahilinde girdikleri denizde boğulan baba Ramazan Demirci ile çocukları 12 yaşındaki Resul ve 14 yaşındaki Kerem'in cenazeleri Ayancık Devlet Hastanesi morgundan alınarak Boyabat ilçe mezarlığına getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından baba ve iki oğlunun cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye katılanların başsağlığı dileklerini kabul eden anne Selma Demirci ile çocukları Hüseyin ve Medine Demirci'nin güçlükle ayakta durdukları görüldü.

Ayancık ilçesinde dün denize giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Ramazan Demirci ve iki oğlu, çevrede bulunan vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılmış, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve iki oğlu yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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