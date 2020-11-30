Sinop'ta deniz şehitleri anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sinop'ta deniz şehitleri anıldı

30.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:44
Sinop'ta deniz şehitleri anıldı

Sinop'ta, 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı.

Sinop'ta, 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı.

Sinop Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen anma törenine, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakçı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulda ve İstiklal Marşı okundu. Tören, günün anlam ve önemine yönelik konuşmalarla sona erdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

Bir hafta boyunca sürecek anma etkinliklerinde kentte çeşitli programlar düzenlenecek.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

İlgili Haberler

Sinop'ta Deniz Şehitleri için resim sergisi açıldı
Sinop'ta Deniz Şehitleri için resim sergisi açıldı
Son dakika! Sinop deniz şehitleri, 167. yıl dönümünde anıldı
Son dakika! Sinop deniz şehitleri, 167. yıl dönümünde anıldı
Barış Ayhan: 'Sinop Deniz Savaşı şehitlerimizi rahmetle anıyorum'
Barış Ayhan: "Sinop Deniz Savaşı şehitlerimizi rahmetle anıyorum"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Alaattin Çakıcı
Magazin Kenan Işık Serdar Ortaç Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Gökhan Gönül Sergen Yalçın Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Oyunlar Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta deniz şehitleri anıldı - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 13:45:44. #1.14#
title