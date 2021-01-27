Sinop'ta deniz içindeki kayalığa Türk bayrağı astı

Sinop'ta yaşayan 65 yaşındaki emekli Tayfur Güven, deniz içinde bulunan bir kayalık üzerine diktiği direğe Türk bayrağı astı.

Gelincik Mahallesi'nin açığında su içinde bulunan bir kayalık üzerine 15 yıl önce direk dikerek Türk bayrağı asan Güven, aradan geçen yıllara rağmen astığı bayrağın yere düşmesine izin vermiyor.

Rüzgardan fazla etkilenmemesi için bayrağı özel olarak diktiren Güven, deforme olduğunda ise yenisiyle değiştiriyor.

Güven, AA muhabirine, yazlık olarak kullandıkları evlerinin karşısında bulunan bayrağa herkes tarafından sahip çıkılmasının kendisini memnun ettiğini söyledi.

Hayatta olduğu sürece astığı bayrağın yere düşmesine müsaade etmeyeceğini dile getiren Güven, "15 yıl önce ağabeyim ile evde otururken ne yapalım bu kaya üzerine diye düşündük. Vatan ve bayrak sevgimiz de ortada. Beraber karar alarak direğimizi dikerek bayrağımızı buraya astık." dedi.

O günden bu yana kayalığın hiçbir zaman bayraksız kalmadığını vurgulayan Güven, "Deniz içinde olduğu için doğal olarak rüzgar çok. O nedenle sık sık değişimini yapıyoruz. Özel olarak diktirmeme rağmen çabuk yıpranıyor. Yaz kış demeden ben de sürekli yeniliyorum. Gelen insanlar burada fotoğraf çektiriyor. Bayrağımıza sahip çıkıldığını görmek bizi mutlu ediyor. İstiyorum ki şehit kanları ile yıkanmış bayrağımız hiç oradan inmesin." ifadesini kullandı.

Güven, kendisi ve ağabeyinin sağlıkları ev verdikçe Türk bayrağının hep o kaya üzerinde dalgalanacağını belirterek, "Biz olmasak da çocuklarımız var. Ben balık adamım. Balık adamlar camiası da var. İnanıyorum ki bizim olmadığımız zaman onlar sahip çıkacaklardır. Bu ülkenin gençleri bayraklarının yere düşmesine izin vermez." diye konuştu.

Bayrağa zarar gelmemesi için sık sık kontrol ettiğini anlatan Güven, "Kimsenin zarar vermesi gibi bir durum söz konusu olmaz ancak düşer veya yırtılır, görmeyiz diye endişe ettiğimden sık sık kontrol ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu