Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu
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Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Yerel

Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu Sinop'ta bahçesindeki ot ve çöpleri yakmak isteyen bir vatandaş yangına neden oldu.

Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu

SİNOP - Sinop'ta bahçesindeki ot ve çöpleri yakmak isteyen bir vatandaş yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Akliman mevkisi afet evleri yakınlarında meydan geldi. İddiaya göre, bir vatandaş çevre düzenlemesi için çöp ve dikenleri yaktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen yangın yandaki otluk ve çalılık alana sıçradı. Vatandaş yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı . Ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden ve çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangına temizlik için yakılan ateşin neden olduğu öğrenildi. Devamında soğutma çalışmalarında bulunan itfaiye personeli diğer şehirlerde yaşanan büyük yangınlar sebebiyle vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu
Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu
Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu
Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu
Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu
Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu
Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu
Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu
Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu
Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu
Sinop'ta çöpleri yakmak isterken yangına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu

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