Sinop'ta çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı Sinop'ta 18 yaş altı çocuklar dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Sinop'ta 18 yaş altı çocuklar dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde sahilde, park ve oyun alanlarında zaman geçirdi.

Aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar, Barış Manço Parkı'nda bisikletlere, salıncaklara binip çeşitli oyunlar oynadı.

Çocukların genel olarak maske taktığı ve sosyal mesafeye kuralına uydukları görüldü.

Kaynak: AA