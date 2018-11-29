Sinop'ta Çinicilik Sanatı Gelişiyor

Sinop'ta el işi ile çinicilik sanatı gelişiyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde, Gerze Belediyesi ve İŞKUR ile ortaklaşa düzenlenen projede 25 kursiyer eğitim görüyor. İŞKUR Gerze Temsilcisi Uğur Çetin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "25 kursiyerimiz var. Kursumuz Gerze Belediyemiz ve Çalışma İş Kurumu (İŞKUR) ortaklaşa düzenlenen geleneksel el sanatlarını yetiştirmeye ve devam ettirmeye yönelik çinicilik faaliyetleri ve seramik süsleyici faaliyetleri burada devam ettiriliyor. Eğitimcilerimizin önderliğinde el sanatlarını öğreniyorlar. Gerze'nin doğasının güzelleştirilmesine katkı sağlıyorlar. Burada yapılan işlemler şu anda lokal bazda kişilerin kendi imkanları ile satışı sağlanabiliyor. Yurt içi fuarlara gidiyor, tanıtım fuarlara gidiyor. Bununla ile ilgili Belediyemizin çalışması var. Önümüzdeki süreçte e-ticaret noktasında da çalışmaları olup kursiyerlerimize de bu anlamda teknik destek sağlamayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bireysel faaliyetlerin ötesine geçmiş değil şuanda satış pazarlama aşamasında" dedi. - SİNOP