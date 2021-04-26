Son dakika haberi | Sinop'ta çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi | Sinop'ta çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sinop'ta çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı Sinop'ta yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

SİNOP - Sinop'ta yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Sakarya Caddesi üzerinde bir binanın ikinci katında saat 13.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından ötürü duvardaki yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını alt kattaki dükkan sahibi fark ederek büyümeden müdahale etti. Olayda üst katta bulunan Müberra A. dumandan etkilendi. Vatandaşların müdahalesiyle bir süre sokaktaki banka yatırılan Müberra A. gelen 112 acil sağlık ekiplerince sedyeye alınarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri de konuyla ilgili gerekli incelemeleri yaptılar.

Vatandaşlardan Yücel Uzun, "Elektrik arızasından büyük ihtimalle çıkmış. Elektrik arızasından dolayı ikinci katta duvarda köpükler tutuşmuş. Arkadaş da söndürmüş. Bir kadın dumandan etkilenmiş. Gelen ekipler hastaneye götürdü" dedi.

Son dakika haberi | Sinop'ta çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | Sinop'ta çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | Sinop'ta çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | Sinop'ta çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | Sinop'ta çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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