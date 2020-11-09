Sinop'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Sinop'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

09.11.2020 00:35 | Son Güncelleme: 09.11.2020 00:38
Sinop'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'ta çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Gelincik Mahallesi'nde Nezih Ustaoğlu'n ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonrası ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi ve ailesinin yangın sırasında dışarıda oldukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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