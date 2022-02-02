Sinop'ta çıkan yangında 2 ton tahıl ürünü yandı - Haberler
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Sinop'ta çıkan yangında 2 ton tahıl ürünü yandı

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta çıkan yangında 2 ton tahıl ürünü yandı

Sinop'ta bir çiftçiye ait depoda çıkan yangında 2 ton tahıl ürünü tamamen yandı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta bir çiftçiye ait depoda çıkan yangında 2 ton tahıl ürünü tamamen yandı.

Merkeze bağlı Tıngıroğlu köyünde Hüseyin Özköseoğlu'na ait ahır ve depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, köylülerin de yardımıyla bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın sonrası ahır ile depoda bulunan 2 ton tahıl ürünü tamamen yandı.

Bu arada yangının ardından bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

İtfaiye, Yangın, Sinop, Ahır, Güncel, Haber

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