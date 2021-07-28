Sinop'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
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Sinop'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Sinop'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Boyabükü köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye bir söndürme helikopteri ile arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakılmaması istenerek, "Tüm vatandaşlarımızı mangal ateşi konusunda bir kez daha uyarmak isteriz. Lütfen yapılan piknikler sonrasında ateş söndürme hususlarına daha dikkat edelim. Tehlikeyi gördüğümüz her an ihbarda bulunmayı ihmal etmeyelim. Ekiplerimize yangın söndürme çalışmaları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Sinop'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
Sinop'ta çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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