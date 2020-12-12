Sinop'ta çıkan ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti
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Sinop'ta çıkan ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti

12.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:31
Sinop'ta çıkan ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşlı çift, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşlı çift, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Meydan köyünde Salih ve Kezban Yeni (76) çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine, Erfelek Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangında, Kezban ve yürüme engelli eşi Salih Yeni yaşamını yitirdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven

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