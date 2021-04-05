Sinop'ta çeltik tarlasına hafriyat döktüler, çiftçi tepki gösterdi
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Sinop'ta çeltik tarlasına hafriyat döktüler, çiftçi tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sinop'ta çeltik tarlasına hafriyat döktüler, çiftçi tepki gösterdi

Sinop'ta çeltik ekilen tarlaya kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından hafriyat döküldü.

Sinop'ta çeltik ekilen tarlaya kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından hafriyat döküldü. Tarla sahibi durumu görünce tepki gösterdi.

Sinop'ta çeltik ektiği tarlasına hafriyat döküldüğünü gören vatandaş tepki gösterdi. Çiftçi tarlasına girebilmek için yetkililerden bu hafriyatın temizlenip kaldırılmasını istiyor. Sinop merkeze bağlı Dibekli köyü Ayancık yolu mevkisinde çeltik ekilen tarım arazisine kimliği belirsiz kişi veya kişiler içinde moloz ve tuğla yığınların bulunduğu hafriyat döktü. Tarlasını ekmek için gelen çiftçi durumu görünce tepki gösterdi. Durumu jandarma ekiplerine bildiren çiftçi Suat Kömeç, tarlasına bu zararı verenlerin bulunup cezalandırılmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan çiftçi Suat Kömeç, "Ben bu tarlaya pirinç ekiyorum. Sezon yaklaştı, tarlaya gelip bakayım dedim karşılaştığım manzara bu. Tarlaya girmenin imkanı yok. Bunu döken nasıl bir insandır anlamak mümkün değil. Şaşırmış durumdayım. Bizim kimseye bir zararımız yok, bunları benim tarım arazime getirip bunu dökmeye ne hakkı var. Duyarsız insanların yaptıkları bu durumdan artık nefret ettik. Ben bunu görünce kendi insanlığımdan utandım. Bunu döküp giden nasıl rahat eder nasıl rahat uyur bilemiyorum. Benim bu çöpü buradan kaldıracak gücüm yok makinem yok, durumum yok. Şaşırmış durumdayım. Bunu yapanın insanlığından şüphe ediyorum" dedi. - SİNOP

Sinop'ta çeltik tarlasına hafriyat döktüler, çiftçi tepki gösterdi
Sinop'ta çeltik tarlasına hafriyat döktüler, çiftçi tepki gösterdi
Sinop'ta çeltik tarlasına hafriyat döktüler, çiftçi tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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