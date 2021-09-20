Sinop'ta çeltik hasadı başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta çeltik hasadı başladı

AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Ekonomi
Sinop'ta çeltik hasadı başladı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2021 yılı çeltik hasadı başladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2021 yılı çeltik hasadı başladı.

Bağlıca köyünde Kaymakam Enver Yılmaz'ın katıldığı programla, bu yılın ilk çeltik hasadı yapıldı.

Kaymakam Enver Yılmaz, biçerdöver tarafından yapılan çeltik hasat çalışmasını izlerken çiftçilere bereket diledi.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, 2021 yılında toplam 33 köyde çeltik ekim ruhsatı alan 541 çiftçinin 17 bin dekar alanda çeltik üretimi yaptığını, ilçede yaklaşık 15-16 bin ton çeltik rekoltesi beklediklerini söyledi.

Elmacı, "Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi de 2 gün sonra çeltiğin çeşidi ve randımanına göre 4,5 lira ile 5,5 lira arasında uygun taban fiyatlarıyla çeltik alımlarına başlayacak. Köylümüzü sadece tüccara bırakmadık. Tabii ki serbest piyasada üreticilerimiz istedikleri yere ürününü satabilir. Çiftçimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bağlıca Köyü Muhtarı ve çeltik üreticisi Birol Gökmen de "Bu sene taban fiyatları da güzel, verim de güzel, inşallah yüzümüz gülecek."dedi.

Çeltik hasadı programına İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yunus Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve çeltik üreticileri katıldı.

Sinop'ta çeltik hasadı başladı

Sinop'ta çeltik hasadı başladı

Sinop'ta çeltik hasadı başladı

Sinop'ta çeltik hasadı başladı

AA / Mahmut Coşkun - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu
Magazin Göksel Düm Tek Tek
Spor Marcao Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Emre Kılınç Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sinop'ta çeltik hasadı başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 16:08:09. #1.11#