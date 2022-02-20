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Sinop'ta çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta çatı yangını

Sinop'un Erfelek ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

ERFELEK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Sinop'un Erfelek ilçesi Şehit Kenan Döngel Caddesi'nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çevredekiler tarafından Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 30 dakika içinde söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Sinop'ta çatı yangını

Sinop'ta çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Erfelek, Yangın, Şehit, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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