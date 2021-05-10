Sinop'ta camilerden Kudüs için dua: "Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta camilerden Kudüs için dua: "Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım"

Sinop'ta camilerden Kudüs için dua: 'Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİNOP (İHA) – Sinop'ta öğle ezanıyla birlikte tüm camilerden Kudüs için dua ve sala sesleri yükseldi.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta öğle ezanıyla birlikte tüm camilerden Kudüs için dua ve sala sesleri yükseldi. Cemaat ellerini semaya açarak, "Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım" diye dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında yurt genelinde tüm camilerde duaların yapılacağını duyurmuştu. Sinop İl Müftülüğü'ne bağlı bugün tüm camilerde de bugün Kudüs için dualar edildi. Ardından tekbirler getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan tüm müftülüklere gönderilen dua metninde şu ifadeler yer aldı:

"Ya Rab! Sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın, bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. Sen bizim Mevlamızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle. Şu mübarek gün ve geceler hürmetine, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım! ya Rab! Miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı korumayı bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle Allah'ım! Evlerinden yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara kurtuluşlar nasip eyle Allah'ım! Mazlumların umudu, gariplerin yurdu cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden koru Allah'ım." - SİNOP

Sinop'ta camilerden Kudüs için dua: 'Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım'
Sinop'ta camilerden Kudüs için dua: 'Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım'
Sinop'ta camilerden Kudüs için dua: 'Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp 'Olduğun yerde huzur' notunu düştü
Soylu, 1904'te Kudüs'te bulunan Türk askerini paylaşıp "Olduğun yerde huzur" notunu düştü
Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti
Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti
Ürdün'den İsral'e Mescid-i Aksa notası! Maslahatgüzar, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Ürdün'den İsral'e Mescid-i Aksa notası! Maslahatgüzar, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Hakan Sabancı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sinop'ta camilerden Kudüs için dua: "Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 14:56:48. #1.14#

title