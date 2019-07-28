Sinop'ta "Cami, Çocuk ve Aile Buluşması"

Sinop İl Müftülü tarafından, yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler ve velilerle birlikte "Cami, Çocuk ve Aile Buluşması" programı düzenlendi.

Alaaddin Camisi'nde öğlen namazının ardından gerçekleştirilen programda, yaklaşık 500 öğrenci ilahiler seslendirdi, şiir ve dua okudu. Program sonunda çeşitli ikramların yanı sıra 15 Temmuz'u anmak ve vatana sahip çıkmak adına "Vatanım Benim Her Şeyim" adlı çocuklara hitaben yazılmış kitaplar hediye edildi.

İl Müftüsü Hayri Çelik, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, "Cami, Çocuk ve Aile Buluşması" adı altında çocukların camide neler öğrendiklerini görmek amacıyla veliler ve cemaatle bir araya geldiklerini söyledi.

Çelik," Bu kapsamda Kur'anı okuyan, İlahi okuyan, Şiir okuyan ve dua eden çocuklarımızın neler öğrendiğini görebilmek amacıyla bir araya gelerek velilerimizde çocuklarının mutluluklarına ortak oldu. Bu kapsamda çocuklarımız milli ve manevi değerleri, peygamberleri, Rabbimiz, kitabımız ve dinimizi öğrenmiş olması anne ve babalar için de büyük bir mutluluk vesilesi oldu. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program, çocuklarımızı camiye alıştırma cami sevgisi ve namaz sevgisini kalplerinde oluşturmak amacıyla caminin kubbesi altında hocalarımızın, velilerimizin ve çocuklarımızın bir araya gelmesi çok anlamlı oldu. Buradan velilerimize, hocalarımıza ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA