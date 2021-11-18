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Sinop'ta bu sezon 30 bin 500 ton çeltik üretildi

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Ekonomi
Sinop'ta bu sezon 30 bin 500 ton çeltik üretildi

Türkiye'nin önemli çeltik ekim merkezlerinden Sinop'ta bu sezon 30 bin 500 ton çeltik üretimi gerçekleştirildiği bildirildi.

SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli çeltik ekim merkezlerinden Sinop'ta bu sezon 30 bin 500 ton çeltik üretimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez köyler ile Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde bu sezon yaklaşık 35 bin dekarlık alanda çeltik üretimi yapıldığı belirtildi.

Üreticilerin hasat döneminde 30 bin 500 ton çeltik elde ettiği aktarılan açıklamada, "Elde edilen 30 bin 500 ton çeltik üretimiyle Türkiye'de 6'ncı sırada yer aldık. "ifadesine yer verildi.

Sinop'ta çeltiğin gelecek yıllarda daha fazla üretilebilmesi için çiftçilerin desteklenmesine devam edileceği vurgulandı.

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Ekonomi Haberleri

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