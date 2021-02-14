Sinop'ta boynuzundan iki tepe arasında gerili telefon telinde asılı kalan keçi kurtarıldı
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Sinop'ta boynuzundan iki tepe arasında gerili telefon telinde asılı kalan keçi kurtarıldı

14.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:14
Sinop'ta boynuzundan iki tepe arasında gerili telefon telinde asılı kalan keçi kurtarıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde boynuzundan telefon teline takılarak metrelerce yükseklikte asılı kalan keçiyi sahibi kurtardı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde boynuzundan telefon teline takılarak metrelerce yükseklikte asılı kalan keçiyi sahibi kurtardı.

Binerli köyünün Pelitçik Mahallesi'nde Murat Tuncel, otlattığı keçilerden birinin dere üzerinde iki tepe arasında gerili telefon telinde asılı kaldığını gördü.

Tuncel, metrelerce yükseklikte boynuzundan asılı haldeki keçisini, vatandaşların yardımıyla kullanılmayan teli keserek kontrollü şekilde yere indirdi.

Murat Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köye yakın merada otlattığı keçilerinden birinin dere üzerinden geçen ve kullanılmayan telefon teli üzerinde asılı olduğunu gördüğünü söyledi.

Önce heyecanlanıp paniklediğini belirten Tuncel, "Keçi çırpınırsa yere düşer ölür diye korktum ama hareketsiz duruyordu. Keçi, derenin yamacında kafasını kaşırken boynuzları yere sarkmış tele takılmış herhalde. Kendini kurtarmak için mücadele ederken de meyil aşağı olan tel üzerinde 100 metre kadar kayarak iki tepe arasında asılı kalmış." dedi.

Tuncer, keçinin telin kesilmesinden başka şekilde kurtarılma ihtimali bulunmadığına dikkati çekerek, "Teli kesmeseydik herhalde keçiyi helikopterle ancak kurtarabilirdik. Keçimi sağ salim kurtardığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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