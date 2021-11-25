Sinop'ta bol yağış kestane rekoltesini 500 tona çıkardı

ERFELEK, SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde yağışların bol olması bu sezon rekolteyi 500 tona yükseltti.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine, bölgede kestane hasadının tamamlandığını söyledi.

Geçen yıla oranla kestane rekoltesindeki artışın en önemli sebeplerinden birinin hava şartları olduğunu vurgulayan Koca, "Mevsimin bol yağışlı geçmesi bu sezon kestane rekoltesini 500 tona kadar çıkardı." dedi.

Koca, geçen sezon bölgede 200 ton civarında rekolte gerçekleştiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Kestane hasadı bölgemizde sona erdi. 500 ton civarında bir rekolte oluştu. Üreticilerimizin bu anlamda yüzleri güldü. Ancak kilogram fiyatı noktasında biraz daha iyi olabilirdi. Sezon başı 25 liradan oluşan piyasa şu an 35 lira civarlarına kadar yükseldi ama üreticilerimizin büyük bir bölümü zaten ürünlerini elinden çıkarmış oldu."

Koca, üreticilerden 25 liraya alınan ürünlerin pazarda kilogramı 50 liradan satıldığına dikkati çekerek, "Kestane, üreticinin elinde 25 lira ama pazarda altın değerinde." ifadesini kullandı.

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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