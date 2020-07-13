Sinop'ta boğulan baba ve iki oğlu toprağa verildi
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Sinop'ta boğulan baba ve iki oğlu toprağa verildi

- Sinop'ta boğulan baba ve iki oğlu toprağa verildi Sinop'un Ayancık ilçesi plajında, serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden baba ve iki oğlu Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

13.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:22

- Sinop'ta boğulan baba ve iki oğlu toprağa verildi

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesi plajında, serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden baba ve iki oğlu Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

Ayancık Ağaçlı köyü Harzana Plajı'ında serinlemek için girdikleri denizde boğulan baba Ramazan Demircive iki oğlu Kerem Demirciile Resul Demirciiçin Sinop'un Boyabat ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazede 3 tabut yan yana konuldu.

Kılınan namaz sonrasında baba ve iki oğlunun cenazeleri şehir mezarlığında defnedildi.

Cenaze sırasında Demirci ailesinin yakınlarının güçlükle ayakta durdukları görüldü.

Sinop'ta boğulan baba ve iki oğlu toprağa verildi

Kaynak: İHA

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