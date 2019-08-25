25.08.2019 05:14

Sinop'ta bir otelin mutfağında yangın çıktı

SİNOP - Sinop'ta bir otelin çatı katında bulunan mutfağında yangın çıktı.

Camikebir Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde 6 katlı bir otelin çatı katında bulunan mutfağında çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangını söndürme çalışmaları başlatıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı, itfaiye ekiplerince otelin mutfağında soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın sonrası otelin mutfağında maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA