Sinop'ta bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Sinop'ta bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

23.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:56
Sinop'ta bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Oğlakçılar köyü Okçu Mahallesi'nde bazı vatandaşların Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu mahallede karantina uygulamasının başlatıldığı aktarılan açıklamada, mahalleye giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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