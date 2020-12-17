Sinop'ta bir köydeki karantina sonlandırıldı
17.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:08
Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde vaka görülmemesi üzerine karantina sona erdi.
Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde vaka görülmemesi üzerine karantina sona erdi.
Boyabat ilçesi Bağlıca köyünde 30 Kasım'da Kovid-19 vakalarının yüksek oranda tespit edilmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karantina kararı 17 gün uygulandı.
Son yapılan testte pozitif vakaya rastlanmaması üzerine karantina sonlandırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun