Sinop'ta bir köydeki karantina sonlandırıldı
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Sinop'ta bir köydeki karantina sonlandırıldı

17.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:08
Sinop'ta bir köydeki karantina sonlandırıldı

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde vaka görülmemesi üzerine karantina sona erdi.

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde vaka görülmemesi üzerine karantina sona erdi.

Boyabat ilçesi Bağlıca köyünde 30 Kasım'da Kovid-19 vakalarının yüksek oranda tespit edilmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karantina kararı 17 gün uygulandı.

Son yapılan testte pozitif vakaya rastlanmaması üzerine karantina sonlandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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