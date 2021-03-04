Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

04.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:16
Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kartaloğlu köyünde salgının kontrol altına alınabilmesi için karantina tedbirleri uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, söz konusu köye giriş ve çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Cahit Özkan Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Caner Cindoruk Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Mesut Özil Mustafa Er Caner Erkin Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:22:12. #1.16#
title