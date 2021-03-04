Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kartaloğlu köyünde salgının kontrol altına alınabilmesi için karantina tedbirleri uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, söz konusu köye giriş ve çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun