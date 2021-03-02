Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

02.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:44
Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Topağaç köyünde, salgının kontrol altına alınabilmesi için bazı ek tedbirler alındığı vurgulandı.

Açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köyde karantina uygulamasının başlatıldığı, köye giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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