Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
19.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:01
Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Durağan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Köseli köyünde koronavirüs vakalarının tespit edildiği bildirildi.
Yaşanan gelişme üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, giriş çıkışlara izin verilmediği, sağlık taramasının yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA