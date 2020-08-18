Sinop'ta bir köy karantinaya alındı Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köseli köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köseli köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Durağan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla söz konusu köyde Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.

Köseli köyü 17.08.2020 tarihinden 31.08.2020 tarihine kadar 14 gün süreyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA