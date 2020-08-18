Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köseli köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
18.08.2020 23:00 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:13
Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köseli köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Durağan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla söz konusu köyde Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.
Köseli köyü 17.08.2020 tarihinden 31.08.2020 tarihine kadar 14 gün süreyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. - SİNOP
Kaynak: İHA