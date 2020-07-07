Sinop'ta bir köy karantinaya alındı SİNOP'un Boyabat ilçesine bağlı Eğlence köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

SİNOP'un Boyabat ilçesine bağlı Eğlence köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Boyabat Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla Eğlence köyünde Covid-19 vakalarına rastlanılması üzerine ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada "Köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA