Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
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Sinop'ta bir köy karantinaya alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Sarıağaççayırı köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
15.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:33

Sinop'un Boyabat ilçesinde Sarıağaççayırı köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Boyabat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla söz konusu köyde ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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