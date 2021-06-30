Sinop'ta bir iş yerinde çalıntı kablo ve alüminyum korkuluk ele geçirildi
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Sinop'ta bir iş yerinde çalıntı kablo ve alüminyum korkuluk ele geçirildi

Sinop'ta bir iş yerinde çalıntı kablo ve alüminyum korkuluk ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta düzenlenen operasyonda bir iş yerinde çalıntı kablo ve alüminyum korkuluk ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen operasyonda bir iş yerinde çalıntı kablo ve alüminyum korkuluk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayancık ilçesinde iki ayrı faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Suç Araştırma Timi ekiplerince ortak yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerin çaldıkları malzemeleri kent merkezinde bir iş yerine sattıkları tespit edildi.

İş yerinde bulunan çalıntı kablo ve alüminyum malzemelere sahiplerine teslim edilmek üzere el konulurken, tespit edilen 2 hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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