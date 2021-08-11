Sinop'ta bir evin sel ve heyelan nedeniyle yıkılma anı kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta bir evin sel ve heyelan nedeniyle yıkılma anı kameraya yansıdı

Sinop'ta bir evin sel ve heyelan nedeniyle yıkılma anı kameraya yansıdı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesi Yenikonak köyünde bir evin sel ve heyelanın etkisiyle yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sinop'un Ayancık ilçesi Yenikonak köyünde bir evin sel ve heyelanın etkisiyle yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte gece başlayan şiddetli yağış, Ayancık'ta derelerin taşmasına neden oldu. Ardından Yenikonak köyü Babaçay Mahallesi'nde oluşan sel ve heyelanın etkisiyle bir evin yıkılma anı, kameraya yansıdı.

Görüntülerde, yağışın ardından oluşan sel ve evin yıkılması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca bölgedeki başka bir evin çatısında bulunan bir vatandaş görülüyor.

Öte yandan, bölgede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için helikopterle çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Sinop'ta bir ev sele kapılarak yıkıldı, çevredeki vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi
Sinop'ta bir ev sele kapılarak yıkıldı, çevredeki vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi
Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti
Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti
Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mehmet Şimşek Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Caner Erkin Fatih Terim Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop'ta bir evin sel ve heyelan nedeniyle yıkılma anı kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:50:56. #1.16#

title