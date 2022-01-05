Sinop'ta beyin kanaması geçiren üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi - Haberler
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Sinop'ta beyin kanaması geçiren üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Sinop'ta beyin kanaması geçiren üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

SİNOP (AA) - Sinop'ta beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Zeynep Dilara Ellialtı (21) yaklaşık iki hafta önce beyin kanaması geçirdi. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız burada ilk müdahalenin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Zeynep Dilara Ellialtı, iki hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Sinop Üniversitesinden yapılan açıklamada, Ellialtı'nın ani vefatının derin üzüntüyle karşılandığı vurgulanarak, "Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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