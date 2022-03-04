Sinop'ta belediye personeli hidrolik yağ hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

Sinop'ta belediyeye ait hizmet araçlarından hidrolik yağ hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinop Belediyesine ait hizmet araçlarından hidrolik yağ hırsızlığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce araçların yer aldığı garaja düzenlenen operasyonda, belediye personeli olduğu belirlenen bir kişi hidrolik yağ hırsızlığı gerçekleştiği sırada suçüstü yakalandı.

Garajda yapılan aramada, suçta kullanıldığı tespit edilen düzenek ve malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı C.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.