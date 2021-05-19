Sinop'ta baltayla ambulansa zarar veren kişi gözaltına alındı
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Sinop'ta baltayla ambulansa zarar veren kişi gözaltına alındı

Sinop'ta baltayla ambulansa zarar veren kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta park halindeki ambulansın cam ve kapılarını baltayla kıran kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta park halindeki ambulansın cam ve kapılarını baltayla kıran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelen Emre A, bilinmeyen nedenle park halinde bulunan ambulansın cam ve kapılarına baltayla zarar verdi.

Olayı gören özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği şüpheli kaçtı.

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmada kimliği tespit edilen zanlı, evinde yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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