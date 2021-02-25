Sinop'ta balıkçıların hamsi umudu tükeniyor
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Sinop'ta balıkçıların hamsi umudu tükeniyor

25.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:24
Sinop'ta balıkçıların hamsi umudu tükeniyor

Sinop'ta hamsi avı için denize açılan balıkçı tekneleri limana boş dönüyor.

Sinop'ta hamsi avı için denize açılan balıkçı tekneleri limana boş dönüyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden hamsi avı için Sinop'a gelerek, burada bekleyişlerini sürdüren balıkçıların hamsi umudu giderek tükeniyor.

Balıkçı Mert Kanal, AA muhabirine, balık avının son günlerde iyice azalmaya başladığını söyledi.

Özellikle hamsi avının "yok" denecek seviyelere gerilediğini ifade eden Kanal, bir umut denize açılan teknelerin, limana boş döndüklerini dile getirdi.

Kanal, hamsi avcılığında sezonun geri kalanında bir yükseliş beklemediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tezgahlarda daha çok mezgit ve istavrit gibi balıklar yer alıyor. Hamsi zaten uzun süredir bölgemizde pek avlanmıyor. Açıkçası, giderek hamsi umudumuz, bu sezon için tükeniyor. Her zaman dediğimiz gibi inşallah gelecek sezon daha bol olur. Diğer balık türleri ise az çok avlanmaya devam ediyor."

Kanal, hamsinin, ülkenin balıkçılık sektörü için önemine işaret ederek, alınan kararlara herkesin uyması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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