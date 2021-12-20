Sinop'ta balıkçılar meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine denize açılmadı - Haberler
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Sinop'ta balıkçılar meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine denize açılmadı

Sinop'ta balıkçılar meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine denize açılmadı
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapılmasının ardından Sinop'ta balıkçılar denize açılamadı.

SİNOP (AA) - Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapılmasının ardından Sinop'ta balıkçılar denize açılamadı.

Farklı şehirlerden avcılık yapmak için Sinop'a gelen balıkçı tekneleri, meteorolojinin "bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına uyarısı" üzerine iskeleye yanaşarak burada bekleyişe geçti.

Av mesaisine mola veren balıkçılar yıpranan ağlarını onararak teknelerinde temizlik işlemleri yapıyor.

Balıkçı Ziver Aydın, AA muhabirine, bölgedeki hava şartlarının son günlerde avcılık yapmayı zorlaştırdığını belirterek, "Rüzgar zaman zaman çok sert esiyor. Buna rağmen elimizden geldiğince avcılık yapmaya devam ediyoruz. Meteorolojinin uyarısı üzerine biz de burada mola verdik. Yıpranan ağlarımız vardı, onları onarıyoruz." diye konuştu.

Bu arada uluslararası yük taşımacılığı yapan 10'a yakın gemi de kentin doğal limanına sığındı.

Sinop'ta balıkçılar meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine denize açılmadı

Sinop'ta balıkçılar meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine denize açılmadı

Sinop'ta balıkçılar meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine denize açılmadı

Sinop'ta balıkçılar meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine denize açılmadı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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