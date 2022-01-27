Sinop'ta balıkçılar limanda yanlarına gelen su samurunu besledi - Haberler
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Sinop'ta balıkçılar limanda yanlarına gelen su samurunu besledi

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Sinop'ta balıkçılar limanda yanlarına gelen su samurunu besledi

Sinop'ta, balıkçıların limanda teknelerinin yanına gelen su samurunu besleme anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop'ta, balıkçıların limanda teknelerinin yanına gelen su samurunu besleme anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent limanında ağlarını temizleyen balıkçıların yanına, bir su samuru geldi. Bir süre tekne etrafında dolaşan su samuru, balıkçılar tarafından balıkla beslendi.

Su samurunun balıkçılar tarafından beslenme anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Su samurunun Akliman sahilinde bir köpek ile oynadığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Sinop, su, Güncel, Haber

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