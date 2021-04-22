Sinop'ta balıkçılar ağlarını bakıma aldı
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Sinop'ta balıkçılar ağlarını bakıma aldı

İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA - Haberler | Yerel

Sinop'ta balıkçılar ağlarını bakıma aldı Karadeniz'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından Sinoplu balıkçılar, teknelerini ve zarar gören ağlarını bakıma aldı.

Sinop'ta balıkçılar ağlarını bakıma aldı

SİNOP - Karadeniz'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından Sinoplu balıkçılar, teknelerini ve zarar gören ağlarını bakıma aldı.

Sinoplu balıkçılar 15 Nisan'da başlayan av yasağıyla birlikte teknelerini limana demirledi. Eylül ayında açılacak yeni sezon için hazırlıklarına başladılar. Tekneler ve zarar gören ağlar bu süreçte imece usulüyle onarılmaya başlandı.

35 yıllık balıkçı Hüseyin Baş, "Şu an sezonumuz kapandı. Ağları hazırlıyoruz. Gelecek sene için şimdiden ağların bakımını yapıyoruz. Yeni ağlar dikiliyor. Teknelerin bakımları, makinaların bakımları yapılıyor. Sezonumuz 15 Nisan'da kapanıyor 1 Eylül'de açılıyor normalde ama balık zaten kendini yasak ediyor. Balık olmuyor dağılıyor balık. Biz Nisan'ın 5'inde paydos ettik. 1 Eylül'e kadar hazırlıklarımızı yapacağız. Sezonumuz çokta olumlu geçmedi. Hamsi yasağı geldi. Ocak'ın 8'inde yasak geldi ondan sonra hamsi ağıyla çalışamadık. İstavrite çalıştık ama o da az oldu" dedi.

Sinop'ta balıkçılar ağlarını bakıma aldı
Sinop'ta balıkçılar ağlarını bakıma aldı
Sinop'ta balıkçılar ağlarını bakıma aldı
Sinop'ta balıkçılar ağlarını bakıma aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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