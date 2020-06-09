Sinop'ta balıkçı tezgahlarını havuz balıkları süslüyor
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Sinop'ta balıkçı tezgahlarını havuz balıkları süslüyor

Sinop'ta balıkçılık yapan Mert Kanal, tezgahlarda genellikle havuz balıklarının bulunduğunu belirtti.

Sinop'ta balıkçı tezgahlarını havuz balıkları süslüyor
09.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:02

Sinop'ta balıkçılık yapan Mert Kanal, tezgahlarda genellikle havuz balıklarının bulunduğunu belirtti.

Kanal, AA muhabirine, 15 Nisan-1 Eylül tarihlerinde denizlerde dip, trol ve gırgır ağları ile avlanmanın yasak olduğu söyledi.

Bu dönemde tezgahlarda havuz balıkları bulunduğunu belirten Kanal, ayrıca küçük balıkçı tekneleriyle avlanan balıkların da tezgahlarda yer bulduğunu dile getirdi.

Sinop'ta son günlerde balıkçıların ağlarına barbunya, istavrit, eşkina ve karagöz gibi balıkların takıldığını anlatan Kanal, "İstavrit, barbunya, karagöz, eşkinanın kilogramı 30 lira. Daha iri barbunya ise kilogramı 50 liradan satılıyor. Genellikle deniz balıkları rağbet görüyor. Kilosu 15 liraya kefal da alınabilir." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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