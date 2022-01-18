Balıkçı teknesinde yiyecek arayan su samuru görüntülendi - Haberler
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Balıkçı teknesinde yiyecek arayan su samuru görüntülendi

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta, su samurunun balıkçı teknesinde yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta, su samurunun balıkçı teknesinde yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte balıkçılık yapan Ramazan Çor, denize açılmak için limanda bulunan teknesine gitti. Tekneye yaklaştığı sırada balık ağları üzerinde nesli tehlike altındaki su samurunu gören Çor, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, su samurunun tekne üzerindeki ağlarda balık aradığı, bir süre sonra denize atladığı anlar yer alıyor.

Balıkçı teknesinde yiyecek arayan su samuru görüntülendi

Balıkçı teknesinde yiyecek arayan su samuru görüntülendi

Balıkçı teknesinde yiyecek arayan su samuru görüntülendi

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

Sinop, su, Güncel, Haber

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