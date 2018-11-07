Sinop'ta balık fiyatları yükseldi

SİNOP - Sinop'ta hava şartlarının değişmesi balık fiyatlarını yükseltti.

Sinop'ta yaşanan palamut bolluğunun ardından hamsinin bol olmaması balık fiyatlarınını artmasına yol açtı. Fiyat artışlarından sonra ise hamsi 15 TL, palamut 20 TL'den satışa sunuluyor.

Balıkçı Mert Kanal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene son 10 senenin en büyük palamut sezonunu yaşadık. En son 2006'da bu kadar yoğun bir sezon olmuştu. Bu sene 2006'ya göre daha da fazla. 10 senede bir bu olur. O da bu seneye denk geldi. Gerçekten yoğun bir sezondu. Halkımız da bol bol yedi. 1 kilogram 200 gramlık balıklar 5 liraya ve 6 liraya satıldı. Bu ekonomiye büyük katkıdır aslında. Denizlerin verdiği bir nimettir. Ancak şimdi palamut sezonunun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu nedenle palamut fiyatları biraz yükseldi. Bundan sonra ne olacak? Palamut bitecek. Yerine hamsi başlayacak diye ümit ediyoruz. Şu an hamsiye bakacak olursak pek iyi görünmüyor ama bunu ilerleyen günlerde daha kesin ve net olarak göreceğiz. Palamudun tanesini 20 liraya satıyoruz. Mezgit 15 TL, istavrit 12 buçuk TL, tirsi 6 TL, lüfer 70 TL, çinekop 20-35 TL arası değişiyor" dedi.