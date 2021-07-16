Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ömer Yörük (85) idaresindeki 57 DT 697 plakalı otomobil, ilçe merkezinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan Yörük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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