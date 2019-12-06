Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sinop'ta otomobilin aydınlatma direğine çapması sonucu sürücü yaralandı.

06.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:20
Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

'ta otomobilin aydınlatma direğine çapması sonucu sürücü yaralandı.

Bayram idaresindeki 34 LP 0702 plakalı otomobil, sanayi kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.


Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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