Sinop'ta avlanan dev mavi yengeç ilgi odağı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinop'ta avlanan dev mavi yengeç ilgi odağı oldu

Karadeniz sularında nadir görülen ve Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına takılan dev mavi yengeç görenleri şaşırttı.

Sinop'ta avlanan dev mavi yengeç ilgi odağı oldu
14.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:26

Karadeniz sularında nadir görülen ve Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına takılan dev mavi yengeç görenleri şaşırttı.

Avlandıktan sonra kentte balıkçı tezgahında sergilenen mavi yengece vatandaşlar ilgi gösterdi.

Balıkçı tezgahının sahibi Mert Kanal, Akdeniz'e has olan mavi yengeci ilk kez Sinop'ta gördüğünü söyledi.

Ağırlığı 650 gram olan yengecin, müşterilerin ilgisini çektiğini vurgulayan Kanal, "Avlanan mavi yengecin boyu yaklaşık 50 santimetre. Besin değerinin yüksek olması ve lezzetiyle birlikte Akdeniz'de tercih edilen bir tür. Özellikle Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezi." dedi.

Kanal, mavi yengeci bir süre tezgahta sergiledikten sonra kendilerinin tüketeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: 'I love you Başkanım'
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
8 yıl önce hobi olarak deve kuşu yetiştirmeye başlayan vatandaş, evinin bahçesine çiftlik kurdu
8 yıl önce hobi olarak deve kuşu yetiştirmeye başlayan vatandaş, evinin bahçesine çiftlik kurdu
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Fatma Girik Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Tamer Tuna Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Karar Temmuz Jandarma
Şu an buradasınız: Sinop'ta avlanan dev mavi yengeç ilgi odağı oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 16:27:26. #1.15#
title