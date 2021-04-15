"Av yasağı"nın başladığı gün tezgahlar son avlanan balıklarla şenlendi
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"Av yasağı"nın başladığı gün tezgahlar son avlanan balıklarla şenlendi

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta, 1 Eylül'de başlayan av sezonunun son erdiği 15 Nisan'da tezgahlar çeşit çeşit balıklarla şenlendi.

Sinop'ta, 1 Eylül'de başlayan av sezonunun son erdiği 15 Nisan'da tezgahlar çeşit çeşit balıklarla şenlendi.

Av sezonunun sonuna gelinmesiyle teknelerini barınaklara çekerek bakıma alan balıkçılar tarafından dün gece yasak başlama saatine kadar avlanan mezgit, istavrit, kalkan ve barbunya gibi balıklar tezgahlardaki yerini aldı.

Sezonun son avlanan balıklarına vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi balıkçıların da yüzünü güldürdü.

Balıkçı Mert Kanal, AA muhabirine, palamudu çok avladıklarını, ancak hamsiyi istedikleri seviyede avlayamadıkları bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Sezonun son avlanan balıklarının tezgahlarda yerini aldığını vurgulayan Kanal, "Vatandaşlarımızı bir konuda doğru bilgilendirmek lazım. Av yasağı başladı diye hiç balık avlanmayacak diye bir konu yok. Trol ve gırgır tekneleriyle avcılık yapılmayacak. Bunun yanında bazı balık türlerinin avı yasak olacak. Küçük balıkçı tekneleri dediğimiz kıyı balıkçıları avlanmaya devam edecek. Onların avladığı balıklar yine tezgahlarda satışa sunulacak."

"Dip balıkları avlanmaya devam eder"

Kanal, yeni sezonun açılacağı 1 Eylül'e kadar mezgit, tekir ve barbunya gibi balıkların avlanmaya devam edeceğine işaret ederek, "Kıyı balıkçılarımızın ağlarına bu balıklar takılmaya devam edecektir. Haziran ayı sonuna kadar belirli bir avcılık olmaya devam eder. Sonrasın da ise bir düşüş yaşanır." diye konuştu.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise vatandaşların büyük teknelerce avlanan sezonun son balıklarına yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, "Avlanan bu balıklar birkaç gün tezgahları süsler. Ondan sonra genelde havuz balıkları ile mezgit balığı bulunur tezgahlarda. O nedenle vatandaşımızın avlanan son balıklara ilgisi yoğun oldu." ifadesini kullandı.

'Av yasağı'nın başladığı gün tezgahlar son avlanan balıklarla şenlendi
'Av yasağı'nın başladığı gün tezgahlar son avlanan balıklarla şenlendi
'Av yasağı'nın başladığı gün tezgahlar son avlanan balıklarla şenlendi
'Av yasağı'nın başladığı gün tezgahlar son avlanan balıklarla şenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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