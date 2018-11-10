Sinop'ta, Atatürk Anıldı

SİNOP'ta, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıl dönümünde saygıyla anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Sivas'ta anma töreni düzenlendi. Sinop Valiliği önünde yapılan törene Vali Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, Ak Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Törende saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve sirenler çaldı. Ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı önce göndere, sonra tüm yurtta olduğu gibi yarıya indirildi.

Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çelenk koymasıyla tören sona erdi.

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